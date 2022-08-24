Специалистам из сферы информационных технологий в конце лета в открытых вакансиях в среднем предлагают зарплату 92 800 грн.

Тройка профессиональных сфер, в которых в Украине платят самые высокие зарплаты, выглядит следующим образом: ИТ-сфера, руководители и консалтинг.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"Специалистам из сферы информационных технологий в конце лета в открытых вакансиях в среднем предлагают зарплату 92 800 грн. Сравнивая с предыдущим месяцем, эта сумма увеличилась на 22%. Руководителям и директорам предлагают в среднем 81 300 грн, что более чем наполовину больше, чем в июле. Ощутимо увеличились зарплаты, которые предлагают в открытых вакансиях в августе в сфере консультирования. В июле медианная зарплата, которую предлагали новым сотрудникам консалтинга, составляла 32 300 грн, в августе показатель средней зарплаты составляет 58 300 грн", - говорится в сообщении.

Кроме этих сфер, согласно исследованию, в наиболее высокооплачиваемых сотрудников попали бухгалтеры и специалисты по управленческому учету и финансам предприятия. В августе в открытых вакансиях в этой сфере предлагают в среднем зарплату в размере 27 300 грн. Кроме этого, более 25 тыс. гривен в среднем предлагают в августе также в сфере строительства и недвижимости (27 300 грн), в сфере маркетинг, реклама и PR (26 500 грн), в сфере закупок (26 400 грн) и юристам (25 000 грн).

Вместе с тем, снизились в течение месяца зарплаты у открытых вакансиях для HR-менеджеров (с 22 800 грн в июле до 20 000 грн в августе), административного персонала (с 20 400 грн до 17 400 грн), в сфере продаж (с 22 300 грн до 16 900 грн), в автомобильном бизнесе (с 21 600 грн до 15 200 грн), в сфере туризма и HoReCa (с 16 700 грн до 13 900 грн).

"Маленькие ежемесячные компенсации за работу получают специалисты без опыта (9 000 грн) и домашний персонал (8 800 грн). Невысокие зарплаты также у охранников (в среднем 12 200 грн), представителей рабочих профессий (13 100 грн), у банковских работников (в среднем в открытых вакансиях 17 300 грн), в сфере добычи сырья (17 400 грн). Однако у этих специалистов зарплаты не снижались в течение месяца", - говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейл и менеджеров по продажам.

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