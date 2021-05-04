С начала 2021 года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений относительно вакцинации.

Главным автором «фейков» о вакцинах от COVID-19 является Россия.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.

"Обновленный отчет Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS) не стал неожиданностью. В нем говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации", - отметил он.

Степанов добавил, что с начала 2021 года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации.

"Это исследование лишь подтверждает то, о чем я говорю уже несколько месяцев: нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник", - отметил министр.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет закупать российскую вакцину против коронавируса.

"Моя позиция принципиальная и неизменная "Спутника" в Украине не будет. В то же время те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "говном" - сознательно или по глупости подыгрывают России. Поэтому я призываю украинцев быть умнее, не верить фейкам, придерживаться не только личной, но и информационной гигиены", - подытожил министр.

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Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови; вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производства Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

За сутки 3 мая прививки от коронавируса получили 919 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине от COVID-19 привились 756 тыс. 022 человека.

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Автор: Виктория Токарева