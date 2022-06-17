Дело в том, что Путину сегодня нечего предъявить российскому обществу, нет победы.

Войной России против Украины со стороны РФ руководит один политик – президент Владимир Путин. Поэтому российские военные будут проводить наступательные действия до последнего солдата.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в разговоре с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным 16 июня, пишет ТСН.

"Этой войной со стороны Российской Федерации руководят политики, один политик – Путин. Поэтому военные будут проводить наступательные действия до последнего российского солдата. Вот, сколько будет у них людей… Они уже сейчас снимают с других направлений батальонно-тактические группы для того, чтобы выполнить политическую задачу", – рассказал эксперт.

"Дело в том, что без захвата хотя бы одной области – почему так важен Северодонецк – потому что это уже политическая задача, а не военная – Путину сегодня ничего предъявить российскому обществу. Нет победы. Ни одна задача военной операции не выполнена. А каждая инфоновость или каждое политическое заявление имеет как свой пик, так и свое падение. И вот сейчас начинается волна спада поддержки. Народ начинает задавать вопросы: "Вы четыре месяца воюете. Чего вы там воюете?" И ему нужно что-то принести. Поэтому он будет", — объяснил Жданов.

В то же время он отметил, что по всем показателям российские войска сейчас выдыхаются.

Ранее сообщалось, что по мнению британского аналитика Майкла Кларка, пауза из-за интенсивности боев на востоке неизбежна. Он отметил, что большие потери несут как россияне, так и украинцы.

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