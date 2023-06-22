Он призвал трезво смотреть на ситуацию.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности. Такое заявление он сделал, выступая в бундестаге, сообщает Reuters.

"Мы должны трезво смотреть на ситуацию", – сказал он, добавив, что Киев и так признает невозможность присоединения к Альянсу, пока идет война. А на июльском саммите НАТО, как подчеркнул Шольц, необходимо сосредоточиться на важнейшем приоритете - укреплении боеспособности Украины.

Кроме того, немецкий канцлер отметил, что Берлин вместе с партнерами по G7 и ЕС работают над долгосрочными гарантиями безопасности для Украины.

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"Наша цель - это... устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости во время ее защиты от российской агрессии", – пояснил он.

Июльский саммит НАТО и ожидания Украины

Некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от этого саммита украинская власть ожидает четких сроков вступления, а в противном случае Киеву нечего делать на этом мероприятии.

О невозможности ускоренного вступления Украины в НАТО заявляли в США и Британии. Так, вчера представитель Пентагона заявил, что в настоящее время партнеры Киева должны думать о вооружении, а не о вступлении.

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