Там повторили позицию Белого дома о том, что в настоящее время США сосредоточены на вооружении Украины.

У Украины будет свой путь присоединение к НАТО. Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх, передает ЕвроПравда.

"Что касается Украины, то у нее будет собственный путь к вступлению в НАТО", - заявила Сингх.

При этом она отметила, что сейчас власти США сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для войны.

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"Наши усилия сосредоточены на пакетах безопасности, которые мы предоставляем каждую неделю, и на том, что мы можем предоставить им на поле боя, а также в чем они нуждаются немедленно", – сказала представительница Пентагона.

Вступление Украины в НАТО

С приближением летнего саммита НАТО оживилась и риторика вокруг вступления Украины. Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с резким заявлением, в котором говорилось о том, что Киеву нечего делать на саммите НАТО, если он не получит четкий сигнал относительно сроков поступления. Президент отметил, что в настоящее время о вступлении речь не идет, но Украина хотела бы присоединиться к Альянсу по окончанию войны.

3 июня в Белом доме заявили, что США поддерживают путь Украины в НАТО, но в настоящее время сосредотачиваются на оказании военной помощи для победы над российскими оккупантами.

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