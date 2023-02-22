Такой законопроект уже рассматривают во властных кругах.

В России предложили перевести оккупированные территории на московское время. Соответствующий законопроект Правительство внесло в Госдуму РФ.

Захватчики хотят ввести правила московского часового пояса в так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. Эти территории отнесли к "второй часовой зоне".

В записке отмечается, что на этих территориях и так де-факто действует московское время. Чиновники хотят оформить такой шаг официально.

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Отметим, что московский часовой пояс имеет отметку UTC+3. Те территории, которые пользуются им, не переводят стрелки часов во время переходов на другой поры года. При летнем времени у него такая же час, как в Киеве, однако зимой он опережает на один час украинский центральный часовой пояс.

Действия России на оккупированный территориях: что известно

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