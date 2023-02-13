Местные жители заставляют Москву менять свою тактику управления захваченными территориями.

Кремлевская верхушка не доверяет своим гауляйтерам на временно оккупированных территориях Украины. Как сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, Москва присылает своих надзирателей, чтобы те следили за местными марионетками.

У так называемого главы оккупационной администрации Запорожской области Балицкого несколько недель назад появился надзиратель из Челябинска. Недавно их стало двое: присоединился еще один из Красноярского края.

"Это сигнал о том, что местные жители не соглашаются сотрудничать с рашистами с одной стороны. А с другой стороны – это сигнал о том, что россияне не доверяют гауляйтеру Балицкому, готовя ему замену", - заявил Федоров в комментарии, который опубликовал в своем Telegram-канале.

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Также мэр города добавил, что на временно оккупированной части Запорожской области наблюдается ротация рашистов. В том числе туда прибывают тысячи человек личного состава группы ЧВК Вагнер и мобилизованных солдат, зато из Запорожья "выезжают в "черных пакетах", а также на лечение".

Ситуация в Мелитополе – что происходило в последнее время

В городе происходят судилища над украинцами, которые поддерживают ВСУ.

Россияне принуждают лишаться украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт.

10 февраля в Мелитополе и окрестностях города были слышны взрывы - речь идет о попадании в пункты дислокаций рашистов.

Также глава города Федоров сообщал, что оккупанты готовятся к обороне населенного пункта.

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