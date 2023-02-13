Кремлевская верхушка не доверяет своим гауляйтерам на временно оккупированных территориях Украины. Как сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, Москва присылает своих надзирателей, чтобы те следили за местными марионетками.
У так называемого главы оккупационной администрации Запорожской области Балицкого несколько недель назад появился надзиратель из Челябинска. Недавно их стало двое: присоединился еще один из Красноярского края.
"Это сигнал о том, что местные жители не соглашаются сотрудничать с рашистами с одной стороны. А с другой стороны – это сигнал о том, что россияне не доверяют гауляйтеру Балицкому, готовя ему замену", - заявил Федоров в комментарии, который опубликовал в своем Telegram-канале.
Также мэр города добавил, что на временно оккупированной части Запорожской области наблюдается ротация рашистов. В том числе туда прибывают тысячи человек личного состава группы ЧВК Вагнер и мобилизованных солдат, зато из Запорожья "выезжают в "черных пакетах", а также на лечение".
Ситуация в Мелитополе – что происходило в последнее время
В городе происходят судилища над украинцами, которые поддерживают ВСУ.
Россияне принуждают лишаться украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт.
10 февраля в Мелитополе и окрестностях города были слышны взрывы - речь идет о попадании в пункты дислокаций рашистов.
Также глава города Федоров сообщал, что оккупанты готовятся к обороне населенного пункта.