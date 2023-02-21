Причиной стало появление экс-заключенных, которые воевали в составе так называемой ЧВК "Вагнер" и были амнистированы после завершения контракта.

Во временно оккупированному Крыму значительно ухудшилась криминогенная обстановка. Это связано с появлением на территории полуострова экс-заключенных, воевавших в составе так называемой ЧВК "Вагнер".

"С начала 2023 года на временно оккупированной территории АР Крым, в частности в городе Севастополь, значительно ухудшилась криминогенная обстановка", - говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Отмечается, что причиной стало появление экс-заключенных, которые воевали в составе частной военной компании "Вагнер" и были амнистированы после завершения контракта.

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"В случае задержания за совершенные преступления они направляются не в исправительные учреждения, а обратно на передовую", - добавили в сообщении.

Ситуация в оккупированном Крыму: последние новости

Российская частная военная компания "Вагнер" может перебазироваться в аннексированный Крым. Назревает неожиданный союз главаря наемников Евгений Пригожин и "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Кроме того, оккупационные "власти" Крыма утверждают, что имущество примерно 700 украинских бизнесменов и политиков было "национализировано". "Национализированное" имущество собираются выставить на торги, а полученные деньги потратить на военные нужды.

В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что после 9 лет оккупации и особенно на фоне военных неудач России в Украине настроения в оккупированном Крыму начали меняться. Там уже морально готовятся к деоккупации полуострова.

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