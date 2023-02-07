Враги на захваченной части региона приближают ситуацию к состоянию гуманитарной катастрофы.

Российские оккупанты депортируют жителей Левобережья Херсонской области из-за того, что многие из них помогают Вооруженным силам Украины и не склоняются на сторону врага.

Об этом во время брифинга сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. "На людей, которые живут возле Днепра, очень сильно давят, чтобы они эвакуировались. Оккупанты хотят сделать мертвую зону, потому что там дислоцированы их подразделения, которые, в том числе, осуществляют обстрелы нашей территории. Они понимают, что есть большой процент наших людей, которые помогают ВСУ, предоставляют информацию, координаты", - отметил Соболевский.

По его словам, сейчас левобережная часть Херсонской области - это постоянная фильтрация, постоянные обыски, постоянные проверки телефонов, транспортных средств.

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"Нашим людям там очень тяжело. На левобережной части Херсонщины ситуацию приближают к состоянию гуманитарной катастрофы. У нас есть подтвержденные данные о намерениях закрыть медицинские учреждения, в частности, семь больниц, чтобы сделать на их базе военные госпитали. Речь идет о Каховке, Новой Каховке, Алешках и других. Оборудование из них частично уже вывезено или в Геническ, или в Новотроицкое. Там еще какие-то часы приема есть, какие-то врачи вроде остаются, но фактически медицинская помощь уже не оказывается", - констатировал заместитель председателя Херсонского облсовета.

Кроме того, по его словам, часть предприятий из-за давления оккупантов отказалась работать, поэтому есть проблемы с поставкой предметов первой необходимости.

"Оккупанты психологически давят на людей, чтобы они выезжали на территорию РФ. Они вообще не заинтересованы, чтобы наше население оставалось в Херсонской области на контролируемых ими территориях. Захватчики поняли, что не смогут получить поддержку населения, чтобы они не делали. Они уже пытались и подкупить этих людей, постоянное давление и террор также не дает результатов. Поэтому кто-то там принял решение, что правильной для них будет депортация населения. Эти процессы постоянно происходят, их оккупанты не сворачивают", - подчеркнул Соболевский.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, с 24 февраля 2022 года, Херсонская область оказалась под временной оккупацией. В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины 11 ноября украинские бойцы освободили Херсон, отбросив противника на левый берег Днепра.

17 января Юрий Соболевский сообщил, что на временно оккупированной части Херсонской области остается 20-30% гражданского населения.

Он отметил, что пока была возможность, до проведения оккупантами так называемого референдума, жители могли выезжать на подконтрольную Украине территорию через Васильевку (Запорожская обл.) и ежедневно по этому коридору переправлялись 500-600 человек. Сейчас выезд закрыт, люди могут выезжать исключительно через временно оккупированный Крым.

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