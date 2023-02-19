В Крыму офицеры оккупантов обогащаются за счет рядовых и сержантов, в частности, предлагают им отпуска за взятку.
Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, на временно оккупированной территории АР Крым родственники мобилизованных массово обращаются в Минобороны Российской Федерации из-за нарушения прав военнослужащих.
"Основными причинами стали: отсутствие ротаций и отпусков более 6 месяц и любых их перспектив в последующие 2-3 месяца; неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи; использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Министерство обороны РФ на обращения граждан никак не реагирует, информирует штаб.
Что происходит в Крыму?
С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым как перевалочный пункт для переправки на юг Украины, где сейчас идут жестокие бои.
Украина решила бороться за все свои земли, которые захватила РФ, в том числе и за Крым. На полуострове уже не раз раздавались взрывы. Одна из самых резонансных чрезвычайных ситуаций - взрывы на аэродроме "Саки", которые прогремели в августе 2022 года.
В январе 2023-го западные СМИ писали, что власти США может передать Украине вооружение, необходимое для полного освобождения полуострова. По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, для освобождения Крыма необходимы американские дальнобойные ракеты ATACMS.