Он обсудил с главой Пентагона пути укрепления возможностей Вооруженных Сил Украины.

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Глава Минобороны в своем сообщении в Twitter пообещал "хорошие новости" и продолжение деоккупации украинских территорий.

По словам Резникова, во время разговора с Остином поднимались вопросы о ситуации на передовой, встрече стран-доноров военной помощи Украине в формате "Рамштайн" и путях укрепления возможностей Вооруженных Сил Украины.

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Остин заверил украинского министра, что США не признают попыток аннексии временно оккупированных территорий Украины, а Силы обороны продолжат использовать оружие от союзников для деоккупации украинских земель.

Война в Украине: последние новости

На востоке и юге Украины продолжается контрнаступление ВСУ. По подсчетам западных аналитиков, в ближайшие дни защитники могут окружить ВС РФ в Лимане. Силы обороны активно работают над этим к западу, северу и северо-востоку от населенного пункта.

В ответ на успехи ВСУ в первые недели контрнаступления на Харьковском направлении, Путин объявил частичную мобилизацию в России. В связи с чем страну покинули сотни тысяч российских мужчин.

Мобилизацией Кремль пытается решить насущную проблему по пополнению резервов разбитых подразделений. Однако сами военные записывают видео, как их без предварительной подготовки бросают на горячие участки фронта.

Кроме того, в ночь на 30 сентября Путин издал указ о "независимости" украинских регионов Херсонской и Запорожской областей после проведения незаконных "референдумов", что наверняка усилит агрессивную риторику Москвы о применении ядерного вооружения в случае "посягательства"на" российские территории".

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