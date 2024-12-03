Реформа военно-врачебных комиссий ( ВВК) будет проходить в два этапа: первый дает возможность отправки электронного документа о состоянии здоровья в ТЦК; второй - возможность самостоятельно выбрать больницу для медосмотра.

Об этом в интервью на Суспільному рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Чтобы мы электронный документ, который свидетельствует о состоянии здоровья пациента, который пришел на ВВК, могли отправить в электронном виде в ТЦК, и они могли его принять. Это первый этап реформы", - пояснил министр.

А второй этап реформы, по его словам, заключается в том, что когда человек хочет вступить в ряды ВСУ, то ему не обязательно будет идти в больницу. "Ты можешь прийти в ближайшую точку, в том числе и к семейному врачу, который посмотрит истории обращений и увидит, что у тебя нет критических нарушений здоровья, может сказать условно "здоров" и также эти данные переправить", - пояснил министр.

Ляшко отметил, что передача данных зависит от информационных ресурсов Минобороны. "Мы свои нормативные акты подтянем, но в здравоохранении цифровизация состоялась гораздо раньше. И нам, в каком формате скажут, технически мы готовы будем передавать те данные, которые надо ТЦК", - детализировал Ляшко и добавил, что на решение этого вопроса Минобороны понадобится 6 месяцев.

Реформа ВВК

1 декабря Минобороны совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий. На презентации отметили, что современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. Она позволяет избегать военной службы без законных оснований, а с другой стороны не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями.

А в прошлом месяце представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что Министерство обороны планирует инициировать проверки учреждений, которые проводят военно-врачебные комиссии с помощью инспекционных механизмов.

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