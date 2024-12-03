Бронирование от мобилизаций: в Украине возобновили предоставление статуса критичности предприятиям

После обновления критичности предприятия смогут бронировать работников на срок до 12 месяцев.

Министерство экономики Украины предоставляет предприятиям статус критических для бронирования работников по новым правилам.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Минэкономики обновило статус критически важных предприятий для первых семи предприятий по новым критериям.

"Первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других сфер. Компании получили возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, предприятия, которые не обновили критичность, тоже могут бронировать работников. Будет действовать такое бронирование до 28 февраля 2025 года, это крайний срок для обновления критичности. После обновления критичности по новым обязательным критериям, они смогут бронировать работников на более длительный срок - до 12 месяцев.

В общем, за первые два дня восстановления бронирования через Дію, компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысяч работников.

Отмечается, что для получения статуса критически важного частные предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям:

1. уровень зарплаты. Средняя заработная плата должна быть не менее 20000 грн за отчетный период.

2. отсутствие задолженностей. Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

Также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

- сумма уплаченных налогов и взносов превышает €1,5 млн;

- поступления в иностранной валюте превышают €32 млн;

- предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

- предприятие является резидентом "Дія Сити";

- предоставляет услуги связи со значительными доходами;

- имеет важное значение для экономики или потребностей общества.

Бронирование работников в Украине - последние новости

С 1 декабря в Украине изменены подходы к бронированию работников от мобилизации. Нововведения будут касаться определения статуса "критического" предприятия, учета уровня зарплат, региональных и отраслевых критериев.

Работники, которые могут рассчитывать на бронь от мобилизации, должны выполнить ряд требований от государства. Им необходимо состоять на воинском учете и обновить данные; официально работать в госорганах или на предприятии, которое имеет статус критически важного; не быть в розыске; получать минимум 20 000 гривен в месяц. Последний пункт не касается сотрудников предприятий, которые являются коммунальными или государственными, а также некоторых учреждений и организаций.

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