В Тернопольской ОВА заявили, что ложную информацию об этом распространяют люди, работающие на россиян, чтобы посеять панику.

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш опроверг информацию о том, что во время ракетного обстрела Тернополя 13-14 мая произошел взрыв боеприпасов с обедненным ураном, поставки которых ранее анонсировала Великобритания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

"В Интернете распространяют информацию, что в Тернополе уничтожен склад боеприпасов с обедненным ураном. Это - фейк. Его разгоняют люди, работающие на москалей. Делают это, чтобы дестабилизировать ситуацию и посеять панику. Официально заявляю: никакие боеприпасы во время ракетного обстрела не взрывались, никакого обедненного урана в Тернополе нет. Нечего переживать", - подчеркнул Труш.

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Он заверил, что все показатели чистоты воздуха и уровня радиации соответствуют нормам.

"В Тернополе воздух - один из самых чистых. Да, мог быть запах в городе во время того, как после прилетов тушили пожар, потому что горели полимерные материалы. После того, как его потушили, мы замерили показатели, ситуация – в норме. Поэтому не ведитесь на фейки, не помогайте россиянам сеять панику", – призвал жителей области Труш.

Мэр Тернополя Сергей Надал добавил, что состояние воздуха можно проверять в режиме онлайн благодаря установленным в городе датчикам.

"Есть датчики воздуха, и мы предоставляем информацию в Интернете о состоянии качества воздуха. Также сообщаем об уровне радиации, который измеряется дважды в сутки", - отметил он.

Ракетный обстрел Тернополя: что известно

Поздно вечером 13 мая и рано утром 14 мая Россия нанесла ракетные удары по Тернополю.

Первый удар по городу был перед выходом на сцену "Евровидения" в Ливерпуле тернопольской группы TVORCHI, которая представляла Украину.

В результате атаки произошел масштабный пожар на коммерческих складах. Также повреждены дачные дома, ранены два человека. Они получили ожоги и осколочные ранения.

По информации волонтеров, российская ракета уничтожила в Тернополе склад с гуманитарной помощью благотворительного фонда. Сгорели тысячи тонн гуманитарки.

Отчитываясь об обстреле, россияне заявили, что якобы попали по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран.

Передача Британией Украине снарядов с обедненным ураном

В марте Министерство обороны Великобритании анонсировало передачу Украине бронебойных снарядов для танков Challenger 2, содержащих обедненный уран. Они обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники. Эти боеприпасы не признают химическим оружием, их применение никоим образом не регулируется.

В России угрожают Британии ответственностью за последствия применения на фронте снарядов с обедненным ураном.

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