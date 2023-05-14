Группа произвела фурор на конкурсе.

На конкурсе Евровидение в 2023 году Украину представляла группа TVORCHI. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни выступили под номером 19 и "подорвали" зал.

В Ливерпуле, где проходил конкурс от имени нашей страны, они исполнили песню Heart of Steel о силе и несокрушимости украинского народа. На создание трека их вдохновили защитники "Азовстали".

Кроме того, во время их номера сцена подсвечивалась сине-желтыми цветами.

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Зрители в зале встретили TVORCHI бурными аплодисментами, а провожали их со сцены еще громче. Люди не только активно хлопали в ладоши, но и встали со своих мест.

Отметим, за 10 минут до выхода на сцену группа опубликовала сториз в Instagram, в котором рассказала, что в этот момент Россия обстреливает их родной город - Тернополь. Однако им все же удалось собраться с духом и выступить на все 100 процентов.

Чем известна группа TVORCHI

Украинская группа TVORCHI была основана в Тернополе в 2018 году. У нее есть четыре студийных альбома - "The Parts", "Disco Lights", "13 Waves" и ROAD".

Они принимали участие в разных музыкальных премиях, где одерживали победу. Например, на премии YUNA Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни победили в номинациях "Лучшая поп-группа", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит".

Также они получили награду на премии "Жар-птица".

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