Иван Гонтарь отметил, что на складе находилась гуманитарная помощь.

Армия Российской Федерации в Тернополе уничтожила склад с гуманитарной помощью благотворительного фонда. В результате попадания ракеты сгорели тысячи тонн гуманитарки.

"В результате ракетного удара 13 мая по Тернополю полностью разрушен наш склад, где хранилась гуманитарная помощь Благотворительного фонда и служивший хабом для межцерковной деятельности нашего региона. Тысячи тонн помощи прошли через это помещение, сотни тысяч людей получили поддержку и надежду из-за возможности пользоваться этим помещением... ВСЕ СГОРЕЛО!" - сообщил руководитель благотворительного фонда "Свет Реформации" Иван Гонтарь в Facebook.

При этом он отметил, что в результате атаки чудом не пострадали два водителя Фонда, которые ночевали возле склада, в нескольких метрах от места прилета.

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В комментарии изданию "Суспильне" Гонтарь рассказал, что на уничтоженном складе находились вещи, которые передавали в больницы, госпитали и для военных. По его словам, склад занимал площадь более тысячи квадратных метров.

"Ущерб сейчас трудно сказать, потому что он заполнен всегда, поэтому несколько миллионов по нашему мнению. Но мы планируем работать дальше и побеждать. Это нас никогда не останавливало и не остановит. Будем и дальше служить народу Украины и Богу таким образом", - подытожил предприниматель.

Ракетный удар РФ по Тернополю - что известно

13 мая поздно вечером россияне ударили по Тернополю ракетами. Под утро оккупанты снова ударили, но уже по области. В результате атаки повреждены коммерческие склады, частные дома и торговые объекты. Кроме того, два человека пострадали.

Отмечается, что на сгоревших складах находились товары местных предпринимателей, а также гуманитарная помощь.

В свою очередь в минобороны России цинично заявили, что они ударили "по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены".

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