Российские дипломаты заявили, что Великобритании "не уйти от ответственности".

В России грозят Великобритании ответственностью за последствия применения на фронте снарядов с обедненным ураном.

Как пишет российское пропагандистское издание ТАСС, так посольство России в Лондоне отреагировало на заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что снаряды с обедненным ураном для Challenger 2 уже отправили в Украину.

"Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения в Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ", - говорится в сообщении.

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Снаряды с обедненным ураном для Украины

Напомним, что в марте министерство обороны Великобритании анонсировало передачу украин бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран.

После этого российский президент Путин сказал, что они должны будут реагировать на то, что что "коллективный Запад" якобы начинает применять оружие с ядерным компонентом.

В Минобороны Великобритании обвинили его в попытке дезинформировать людей и отметили, что этот материал не имеет никакого отношения к ядерному оружию.

Вчера замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что они уже отправили в Украину снаряды с обедненным ураном.

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