Агрессор осуществил сразу две ракетные атаки на Тернополь, который всю войну оставался "тихой гаванью".

Рано утром в воскресенье Россия нанесла ракетный удар по Тернопольской области. Повреждены дачные дома и торговые объекты, сообщил глава областной администрации Владимир Труш.

По его словам, ракеты ударили по региону во время второй воздушной тревоги за ночь – около 5 утра.

"Специалисты прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. Возникший на месте пожар – сразу ликвидировали. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей", – говорится в сообщении.

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На текущий момент пострадавших от ракетной атаки нет.

Ночная ракетная атака по Украине

Поздно вечером в субботу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Власти Тернопольской области сообщили о "прилете" в промышленную зону областного центра.

Позднее стало известно, что в результате этой атаки среди тернопольчан были пострадавшие – два человека получили ожоги и осколочные ранения. Власти заявили, что прилет пришелся на коммерческие склады.

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