Российское ведомство в очередной раз заявило об якобы уничтожении складов западного оружия.

Министерство обороны страны-агрессора цинично прокомментировало очередную атаку по инфраструктуре украинского мирного города. Ночной удар по Тернополю, в результате которого пострадали люди и были повреждены дома и склады, российское ведомство назвало "ударом по пунктам дислокации" украинских военных.

"Вооруженными Силами Российской Федерации в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – утверждает МО РФ у сводке.

Удары РФ по Тернополю 13-14 мая - что нужно знать

Около 22:35 в субботу, 13 мая, российские оккупанты враг нанесли ракетный удар по городу Тернополь. Под утро оккупанты нанесли повторный удар по области.

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В результате удара были повреждены коммерческие склады, частные дома и торговые объекты. Пострадали два человека.

На сгоревших складах хранились не только товары местных предпринимателей, но и гуманитарная помощь.

Отметим, первый удар по городу был нанесен за считанные минуты до выхода тернопольской группы TVORCHI, представлявшей Украину на Евровидении в Ливерпуле. Музыканты отреагировали на удары по родному городу.

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