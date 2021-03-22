Центральный вход огражден сигнальной лентой.

В здании Офиса президента сняли три двери, поврежденных в субботу вечером во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко. Никакие восстановительные или ремонтные работы пока не проводятся.

Читайте также"Стены сдачи не дают": спикер Рады осудил вандализм на акции под ОП за СтерненкоКак передает корреспондент УНИАН, на здании ОПУ до сих пор остаются надписи, сделанные участниками акции.

В настоящее время никакие работы по приведению в порядок фасада здания не проводятся.

Ранее сообщалось, что рабочие начали отмывать фасад здания на Банковой.

Центральный вход в Офис президента огражден сигнальной лентой, поврежденные двери сняты, вместо них установлены листы фанеры, надписи и краска на стенах и окнах остаются.

Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило

Приговор Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказания в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Дмитрий Хилюк