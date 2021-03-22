В Киеве на Банковой начали отчищать надписи на здании Офиса президента.
Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на видео очевидцев.
«В сети появилось видео, что под Офис президента заехала спец. техника. Начали чистить надписи», - говорится в сюжете.
По словам очевидцев, быстро оттереть не удается: на краску наносят химический раствор, затем наклеивают пленку на 15 минут и уже потом вытирают.
Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило
- Акция в поддержку Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: «Зеленский, не молчи!», а также: «Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!».
- Читайте такжеРазбитые стекла, разрисованный фасад ОП и салют: как на Банковой "отмечали" день рождения Стерненко (фоторепортаж)Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненка и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены офиса президента, а также поразливали красную краску.
- В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко возле офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения.
Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень.
Приговор Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказания в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
- 19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
- Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.
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