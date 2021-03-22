По словам очевидцев, быстро оттереть краску не удается.

В Киеве на Банковой начали отчищать надписи на здании Офиса президента.

Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на видео очевидцев.

«В сети появилось видео, что под Офис президента заехала спец. техника. Начали чистить надписи», - говорится в сюжете.

По словам очевидцев, быстро оттереть не удается: на краску наносят химический раствор, затем наклеивают пленку на 15 минут и уже потом вытирают.

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Приговор Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказания в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Катерина Шварц