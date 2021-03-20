Участники акции требуют от президента отправить в отставку Авакова и Венедиктову.

Сторонники приговоренного к 7 годам тюрьмы активиста Сергея Стерненко во время акции на Банковой выдвинули свои требования к президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте такжеВ Киеве на Банковой проходит акция в поддержку Стерненко (фото, онлайн)Об этом с места событий передает корреспондент УНИАН.

Среди требований протестующих:

отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову,

освободить Стерненко и Андрея Антоненко,

ввести санкции против Андрея Портнова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, сторонники Стерненко пикетировали Одесский следственный изолятор, где сейчас его держат, с требованием его освобождения.

Десятки молодых людей провели митинг по принципу свободного микрофона - каждый желающий мог высказаться о том, что происходит, и выразить поддержку осужденному.

Приговор Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества в деле о похищении местного депутата, участника Антимайдану Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с Сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве напал на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Дмитрий Хилюк