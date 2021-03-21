Активисты сообщают, что есть пострадавшие.

Под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения из-за мужчины, задержанного на акции в поддержку Сергея Стерненко возле Офиса президента.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Под Печерским управлением полиции происходят столкновения из-за задержанного после митинга под Офисом президента. Протестующие сообщают, что задержанный - Влад Сорд и ему инкриминируют хулиганство. За что именно его задержали - не сообщается, но он похож на мужчину на видео под ОП, который бьет стекла. Протестующие мешают полиции вывезти Сорда из управления полиции в сторону СИЗО", - говорится в сообщении.

В свою очередь активисты, которые отправились к Печерскому управлению полиции поддержать задержанного, сообщают на странице "Рух Опору Капітуляції" в Facebook, что полиция оттесняла их, используя слезоточивый газ, и есть пострадавшие. В частности, одну девушку, по словам активистов, сильно толкнули, она ударилась головой и нуждалась в медицинской помощи.

Читайте такжеРазбитые стекла, разрисованный фасад ОП и салют: как на Банковой "отмечали" день рождения Стерненко (фоторепортаж)Ранее стало известно, что полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко возле Офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников. Участники акции жгли и бросали в сторону полицейских файеры, а само здание облили краской, расписали его стены, разбили стекло в двери и подожгли табличку с надписью "Президент Украины".

По словам активистов, задержанный - Владислав Гранецкий-Стафийчук, также известный как Влад Сорд, ветеран 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Правоохранители говорят, что он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием. Теперь же ему вменяется хулиганство.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Катерина Комолова