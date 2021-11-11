Из-за недостаточной популярности профессионально-технического образования среди абитуриентов украинские промпредприятия жалуются на нехватку квалифицированных молодых специалистов.

Профессионально-техническое образование при вступительной кампании в 2021 году выбрали для себя всего лишь 18% абитуриентов, тогда как в высшие учебные заведения поступили более 80% молодых украинцев.

Об этом сообщила директор директората профессионального образования министерства образования и науки Украины Ирина Шумик, сообщается в материале УНИАН.

"Это подтверждает определенный опрос общественного мнения, который мы проводили – существует стереотип, что ПТУ, бурсы, профтех принимают тех, кого уже никуда не взяли. И, к сожалению, этот стереотип оказывает негативное влияние на профессиональный выбор молодого человека", - отмечает Шумик.

Тем временем, пока приемные комиссии вузов ломятся от потока желающих получить диплом, преимущественно гуманитарных специальностей, аудитории профессионально-технических заведений простаивают и страдают от недостатка финансирования. А это, в свою очередь, приводит к нехватке молодых квалифицированных специалистов на украинских промышленных предприятиях.

По данным Шумик, в Украине насчитывается 708 государственных профессионально-технических учебных заведений, и более тысячи – коммерческих.

За годы независимости количество учебных учреждений этого типа сократилось более чем вдвое из-за стремительного сокращения и старения населения, а также закрытия многих украинских заводов, на обучение специалистов для которых многие из училищ были изначально ориентированы.

При этом, по словам Шумик, даже сегодня, с учетом двукратного сокращения количества колледжей, техникумов и училищ в Украине, сеть этих учреждений все еще неэффективна.

"Средняя наполняемость заведений – это около 350 человек при проектной мощности в 600-800 человек. То есть, мы понимаем, что даже отопление этих зданий имеет определенный избыточный эффект, и стараемся оптимизировать эту сеть", - отметила Шумик.

Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, профильное министерство, по словам эксперта, намерено сделать сеть профтехучилищ в Украине более эффективной и обновить ряд учебных программ, чтобы квалификация выпускников этих заведений больше соответствовала требованиям их будущих работодателей.

В противном случае, уже в ближайшие несколько лет ряд украинских предприятий рискует оказаться на грани закрытия из-за стремительного старения коллективов, которое вызвано низкой популярностью рабочих специальностей среди молодых людей и оттоком квалифицированных кадров за рубеж.

Автор: Иван Бойко