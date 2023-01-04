Согласно постановлению, воинский учет будет происходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Кабмин принял новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине, им предусмотрен ряд нововведений. Так, об этом свидетельствует принятое еще 30 декабря 2022 года постановление под № 1487. Документ был обнародован 3 января 2023-го.

Так, теперь военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию", в частности во время смены места жительства. Отметим, что на воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17).

Кроме того, в 2023 году принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предоставления военного билета или после постановки на воинский учет. А все центры занятости теперь будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

Видео дня

Документ также возлагает на руководителей предприятий обязанность извещать работников о призыве. Сотрудники военного комиссариата теперь смогут делать подомовой обход после получения официального разрешения от мэра, сельского или поселкового головы.

А еще вести воинский учет военнообязанных украинцев, которые после 24 февраля выехали из Украины, будут дипломатические ведомства. Они также должны способствовать возвращению таких граждан в нашу страну.

Также воинский учет поделили на общий и специальный. К первому относятся военнообязанные, у которых нет брони, ко специальному – те, у которых есть бронь.

Женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на воинском учете до утверждения этого порядка, могут трудоустраиваться как невоенные до конца 2026-го года.

Мобилизация в Украине

С первого дня большой войны РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, в нашей стране была объявлена мобилизация. В Минобороны отмечали, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.

6 декабря в МВД заявили, что пока нет нужды вручать гражданам повестки на блокпостах. В ВСУ заявляют: говорить, что после Нового года будет очередная волна мобилизации, нельзя. Все факторы, которые на это влияют, давно учтены.

Сейчас прежде всего мобилизуют граждан, прошедших военную службу. Остальных в случае мобилизации ждет обучение продолжительностью минимум месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: