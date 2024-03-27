Министерство культуры подготовило перечень предателей, но требуется принятие парламентом соответствующего закона.

Уже наработан перечень людей, которые могут подпасть под действие закона, в случае его принятия, о лишении высоких званий и наград за поддержку врага - России.

Об этом сказал врио министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу упрощения процесса отмены званий народного артиста, героя Украины в отношении людей, которые не заслуживают их.

"Абсолютно справедливое возмущение возникает в обществе когда люди, которые носят высокие и почетные звания - народных артистов, заслуженных деятелей культуры или в других сферах, или награждены государственными наградами Украины сегодня осуществляют антигосударственную деятельность", - отметил он.

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При этом напомнил, что вопрос государственных наград регулируется специальным законом - "О государственных наградах Украины", статьей 16 которого предусмотрено, что их лишение возможно только за совершение тяжких преступлений. "Сейчас за ту деятельность, которую осуществляет Таисия Повалий или другие исполнители, которые изменили украинское гражданство или даже находятся за пределами Украины и продвигают абсолютно антиукраинские нарративы, невозможно применить эту статью, потому что их деятельность не является тяжким преступлением в юридическом смысле. Зато их деятельность вредит государственной безопасности, вредит Украине, и они поддерживают врага", - подчеркнул Карандеев.

По его словам, на сегодня есть несколько законодательных инициатив, которые могли бы урегулировать этот вопрос, в том числе законопроект от министерства, которые находятся на рассмотрении в ВР, но ни один из них не принят как закон. "Разработанная министерством редакция позволяет нам решить эту проблему, а также на сегодня согласован с Минюстом и с другими партнерами механизм, как это может быть сделано", - подчеркнул он. При этом добавил, что в ближайшее время будут выяснять, какие есть настроения у депутатов, почему этот вопрос не продвигается.

На вопрос по поводу того, насколько существенным является "фактор Бойко" (речь идет о народном депутате Украины Юрии Бойко от запрещенной партии "ОПЗЖ", - УНИАН) для препятствования принятия этого закона, потому что он является Героем Украины, но его партия поддерживала Россию, поэтому может лишиться этого звания, чиновник сказал, что блокирование не исключено. "В то же время действительно есть люди, которые потенциально являются такими, которые могут быть лишены государственных наград и которые влияют на принятие решений в ВР и, возможно, и упомянутый вами народный депутат так же принимает возможные меры для того, чтобы избежать лишения высокого государственного звания, и этот фактор, допускаю, имеет определенное значение", - отметил он.

Карандеев сказал, что такие звания имеют не только граждане Украины, но и россияне, в частности, певец Филипп Киркоров. "Это выглядит даже позорно. И наша инициатива предусматривает в том числе и возможность лишения граждан других государств украинских высоких званий и государственных наград, если они совершают действия, которые противоречат государственной политике Украины, в частности, в борьбе с государством-агрессором. Мы уже проработали потенциальный перечень людей, которые могут подпасть под действие закона в случае его принятия, и мы очень быстро после принятия и легализации соответствующих законодательных изменений сможем их провести", - подчеркнул чиновник.

Важные новости Украины - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, певица-предательница Таисия Повалий, которая имеет звание Народной артистки Украины, недавно получила гражданство страны-агрессора. Певица, которая поддерживает диктатора, продолжает выступать перед оккупантами и не осуждает войну России против Украины, появилась на избирательном участке в Москве в марте 2024 года для участия в так называемых "выборах" президента России. Сказала, что проголосовала "за счастливое будущее своей страны - России" и что гордится тем, что она является "частью великого народа".

В 1996 году Таисии Повалий было присвоено звание Заслуженной артистки Украины, а в 1997 - Народной артистки.

Ранее стало известно, что предательница Ани Лорак подала заявление на российское гражданство. Говорят, что это посоветовал сделать ее друг-путинист Филипп Киркоров, чтобы певица не потеряла недвижимость и деньги.

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