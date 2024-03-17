Она считает себя "частью великого народа".

Предательница Таисия Повалий, которая получила российское гражданство, показалась с паспортом страны-агрессора.

Так певица, которая поддерживает диктатора, продолжает выступать перед оккупантами и не осуждает войну России против Украины, появилась на избирательном участке в Москве. На фото она с улыбкой на лице позирует на фоне баннера с надписью о президентских выборах в РФ.

Повалий подписала фотографию стандартными пропагандистскими фразами и отметила, что отдала свой голос на выборах за "счастливое будущее".

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"Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа" - цинично написала предательница.

К слову, недавно Повалий делала еще одно не менее циничное заявление, что считает себя "русской украинкой". А еще чувствует, что у нее есть миссия объединять русские и украинские народы и хочет даже выпустить альбом на двух языках.

Напомним, ранее стало известно, что предательница Ани Лорак подала заявление на российское гражданство. Говорят, что это посоветовал сделать ее друг-путинист Филипп Киркоров, чтобы Лорак не потеряла недвижимость и деньги. Поэтому вскоре она вероятно тоже станет гражданкой страны-агрессора.

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