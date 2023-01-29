Все льготы и льготные категории, в частности для жителей ВОТ, во время нынешней вступительной кампании будут сохранены.

В 2023 году абитуриенты с временно оккупированных территорий (ВОТ) будут поступать в высшие учебные заведения дистанционно. Они не будут сдавать национальный мультипредметный тест.

Как сообщили в Минреинтеграции, сейчас процедура поступления находится на стадии проработки, ее обнародуют позже. Однако уже сейчас известно, что после зачисления в вуз в течение трех месяцев после начала обучения абитуриент должен будет заключить договор о получении образования.

"Все льготы и льготные категории, в частности для жителей ВОТ, во время нынешней вступительной кампании будут сохранены. Подробнее об их применении будет известно весной", – подчеркнули в министерстве.

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Поступление 2023: что известно

Из-за войны России против Украины в этом году выпускники школ, как и в прошлом году, вместо ВНО будут сдавать национальный мультипредметный тест.

Эксперт по образовательным вопросам Александр Кондратюк заявил, что мультипредметный тест 2023 года будет самым жестким за все 15 лет проведения тестирования. Задания для выпускников будут профильного уровня с открытыми ответами, а времени на их выполнение отводят в 4 раза меньше, чем было на ВНО.

20 января 2023 года в Министерстве образования и науки Украины представили модель вступительной кампании-2023 для украинских выпускников в условиях военного положения. Во время презентации этой модели стало известно, что регистрация на поступление по модели национального мультипредметного теста в 2023 году стартует в апреле

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