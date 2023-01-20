Всего будет три экзамена: два обязательных предмета (русский язык и математика) и один предмет на выбор, а поступающие с оккупированных территорий могут сдавать экзамены дистанционно.

В Министерстве образования и науки Украины представили модель вступительной кампании-2023 для украинских выпускников в условиях военного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на брифинге относительно модели вступительной кампании в 2023 году в условиях военного положения.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что МОН, комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций и Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) с учетом ситуации и пожеланий родителей и учителей совместно согласовали модель вступления в рамках усовершенствованного национального мультипредметного теста в 2023 году. Соответствующие наработки передадут на рассмотрение парламента.

Шкарлет рассказал, что тест будет длиться 180 минут и состоять из двух обязательных предметов и одного из предметов на выбор. Три экзамена будут проводиться в один день.

"Регистрация на вступление по модели национального мультипредметного теста в 2023 году стартует в апреле", - сказал Шкарлет.

Также, по его словам, была согласована позиция, согласно которой все льготные категории, участники с временно оккупированных или деоккупированных территорий будут иметь возможность поступать по дистанционной модели.

"В течение трех месяцев они должны заключить договор, приехав в учреждение образования и приступив к обучению", - отметил министр.

Он добавил, что отдельная категория поступающих будет касаться учреждений военного образования и специального языка обучения, куда будут поступать по их правилам приема.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что двумя обязательными предметами теста будут украинский язык и математика. На выбор будет тот предмет, который является профильным для поступления на определенную специальность: биология, химия, физика, английский язык, история или другие дисциплины.

"Мы хотим, чтобы абитуриенты проявили свои лучшие способности", - сказал Бабак.

Он уточнил, что тест в пределах 180 минут будет иметь три блока вопросов по трем предметам.

"Эти 180 минут рассчитаны на все блоки. То есть, одному можно уделить больше времени, а другому – меньше", - добавил Бабак и заявил, что сегодня на заседании профильного парламентского комитета будет одобрен соответствующий проект закона.

Бабак прогнозирует, что законопроект будет принят на ближайшем заседании Верховной Рады.

Также народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина отметила, что вступительная кампания строится на двух главных основах – на безопасности и на общем сохранении принципов внешнего независимого оценивания в условиях войны.

ВНО 2022 в Украине отменили

В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России в Украину было отменено проведение ВНО. Вместо него было впервые введено составление Национального единого мультипредметного теста, который состоял из трех учебных дисциплин: украинского языка, математики и истории Украины.

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