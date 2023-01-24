Эксперт прогнозирует значительно худшие баллы по итогам тестирования, чем в предыдущие годы.

Эксперт по образовательным вопросам Александр Кондратюк заявил, что мультипредметный тест 2023 года будет самым жестким за все 15 лет проведения тестирования. Задания для выпускников будут профильного уровня с открытыми ответами, а времени на их выполнение отводят в 4 раза меньше, чем было на ВНО.

"Предлагается четыре задания профильного уровня по математике, где вообще нет ответов, их надо будет писать вручную. Шесть профильных задач по физике, шесть таких по химии, также предлагают с английского языка по всем 32 задачам вручную писать ответы, устанавливать соответствия – это все небо и земля, сравнивая с тем, каким был мультитест в 2022 году. Так же есть осложнения с историей, вместо 100 обещанных лет надо будет знать период в четыре сотни лет", – пояснил он в эфире "Эспрессо".

По словам Кондратюка, предел "несдачи" экзамена будет установлен на уровне 130 баллов.

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"Если говорить откровенно, то никакой привязки школы к мультитесту не существует. Что касается обязательности предмета истории в тестировании, то удивительно, что в стране, где идет война, предлагают сделать историю необязательным предметом. Но, если кто-то принял факт, что будет только три предмета, то это все еще не так. Всем понятно, когда будет рассматриваться новый перечень предметов для мультитеста в Верховной Раде, то с большой вероятностью, историю снова сделают обязательным предметом. А эти три предмета, которые я описал, значительно жестче, потому что имеют профильные задания с открытыми ответами и 2 минуты на каждый вопрос, а это в 4 раза меньше, чем на ВНО. В этом году сложность будет серьезная, что приведет к значительно худшим баллам по сравнению с прошлыми годами", – отметил эксперт.

НМТ-2023: что известно

В 2023 году, как и в предыдущем, из-за войны не будут проводить внешнее независимое оценивание. Знания выпускников будут оценивать с помощью национального мультитеста.

В конце ноября 2022 года МОН подготовило альтернативу внешнего независимого оценивания для поступления в учреждения высшего образования в 2023 году. Глава министерства Сергей Шкарлет тогда отметил, что НМТ дает возможность выпускникам за пределами Украины сдать тест и поступить в украинские вузы.

20 января 2023 года в Министерстве образования и науки Украины представили модель вступительной кампании-2023 для украинских выпускников в условиях военного положения. Была согласована модель поступления в рамках усовершенствованного Национального мультипредметного теста.

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