Вода отступила от берега на десятки метров, узнали журналисты.

В Запорожье последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами ужасные - в Коммунарском районе областного центра на одной из баз отдыха за неделю уровень воды упал почти до нулевой отметки.

Жительница города Инна Шкирмина, которая пришла посмотреть, что случилось с рекой, сказала, что "невозможно без слез смотреть на это горе для всех нас и для нашей страны", сообщает "Суспильне Запорожье".

"Уровень воды был выше, где-то по деревья. Мы, наверное, на прошлой неделе приезжали сюда - вот это было воды. Я еще купалась, можно было, а сейчас - просто ужас. Невозможно передать словами, какой это экоцид для нашей акватории...", - рассказала собеседница.

Журналисты также расспросили о ситуации на Днепре у Сергея Нертика, который пришел к реке вместе с сыном. По его словам, вода от берега отошла на 40-50 м. Собеседник отметил, что теперь река напоминает большую лужу.

"...Купаться здесь, мне кажется, даже рискованно. Я думаю, если, как говорят, дамбу восстановят, и как-то нормализуется уровень воды, тогда, я думаю, все будет нормально", - добавил он.

Последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами - что стоит знать

Враги рано утром 6 июня взорвали Каховскую дамбу, вода начала неконтролируемо вытекать из Каховского водохранилища и затапливать десятки населенных пунктов.

Стоит отметить, что это водохранилище расположено в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. В результате подрыва Каховской ГЭС очень сложная ситуация с водоснабжением возникла в Кривом Роге. Местных жителей призвали сократить уровень потребления воды на 40%.

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