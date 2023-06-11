Иначе уже через месяц 70% города может остаться без воды.

Из-за подрыва Каховской ГЭС каждый житель Кривого Рога должен сократить потребление воды на 40%.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале. "По информации "Укргидроэнерго" на сегодня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя уже составляет 9,35 метра при норме 16,8 метров. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента подрыва - более чем на 7 метров. Вода отошла от берегов на сотни метров", - сообщил он.

По словам Вилкула, в Никопольском районе водоснабжение прекращено в Покрове, Марганце, части Покровской общины, Томаковской, Мировской и Красногригорьевской ТГ. "В четверг в 03:20 уровень упал ниже нашего водозабора. Это означает, что в наше водохранилище "Южное" перестала поступать Каховская вода - действующая система для перекачки воды из Каховского водохранилища в Южное, от которого подается вода на 70% города, стала невозможной", - отметил он.

Мэр отметил, что благодаря подготовке к подобной ситуации, в Южное и Карачуновское водохранилища воду закачали до максимального уровня. "Сейчас Горводоканал работает фактически в штатном режиме и вода в городе есть, качество находится под контролем. Сразу был введен в действие План, включающий технические и организационные мероприятия. И мы имеем запас по времени - около месяца, если без экономии, и около полутора месяцев - если с экономией", - добавил он

"Это тот случай, когда развитие ситуации действительно зависит от каждого из вас. Первый вариант - не экономим и через месяц 70% города остается без воды. Второй вариант - экономим и выигрываем время для проведения необходимых работ. Других вариантов нет", - сказал Вилкул.

Он отметил, что промышленные предприятия до минимума сократили потребление, в села рядом с городом, на которые воду подает Кривбассводоканал, вода подается 4 часа в день. "Но главный потребитель воды - население города. И очень важно всем сократить потребление воды на 40%. Это должен сделать каждый", - подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС: последствия для Кривого Рога

Напомним, что 6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС на территории Херсонской области.

Сразу после этого власти Кривого Рога объявили о проведении экстренного совещания, Вилкул написал об очень сложной ситуации. Впоследствии в городе ограничили пользование водой, появились графики.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепропетровскую область и провел совещание по реализации проектов магистральных водопроводов, которые должны заменить старые.

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