После того, как россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, власти Кривого Рога Днепропетровской области экстренно проводят совещание по обеспечению города водой.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал в Telegram, что "ситуация очень сложная". "В Кривом Роге важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно", - отметил он.
Подрыв Каховской дамбы - сегодня это стоит знать
Утром 6 июня стало известно, что российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего начался неконтролируемый спуск воды.
Ряду населенных пуктов на правобережье Днепра грозит подтопление. Подразделения Национальной полиции и ГСЧС в Херсонской области начали готовиться к эвакуации гражданского населения.
Справка УНИАН. Каховская ГЭС находится возле города Новая Каховка Херсонской области. Гидроэлектростанция расположена на одном из шести крупных водохранилищ в каскаде на Днепре - на Каховском.
Это водохранилище находится в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. С него начинаются канал Днепр - Кривой Рог, Северо-Крымский канал и Каховский канал.