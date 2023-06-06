Важная инфраструктура Кривого Рога работает стабильно, отметил председатель Совета обороны города.

После того, как россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, власти Кривого Рога Днепропетровской области экстренно проводят совещание по обеспечению города водой.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал в Telegram, что "ситуация очень сложная". "В Кривом Роге важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно", - отметил он.

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Подрыв Каховской дамбы - сегодня это стоит знать

Утром 6 июня стало известно, что российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего начался неконтролируемый спуск воды.

Ряду населенных пуктов на правобережье Днепра грозит подтопление. Подразделения Национальной полиции и ГСЧС в Херсонской области начали готовиться к эвакуации гражданского населения.

Справка УНИАН. Каховская ГЭС находится возле города Новая Каховка Херсонской области. Гидроэлектростанция расположена на одном из шести крупных водохранилищ в каскаде на Днепре - на Каховском.

Это водохранилище находится в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. С него начинаются канал Днепр - Кривой Рог, Северо-Крымский канал и Каховский канал.

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