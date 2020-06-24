После ЛГБТ Родину-мать в Киеве "атаковали" со своим флагом сторонники традиционной семьи (видео)

Одновременно акцию ЛГБТ те назвали «циничной».

Члены христианской молодежи Украины подняли свой флаг «Украина за семью» над монументом Родины-матери в Киеве после аналогичной акции ЛГБТ-активистов 21 июня.

Об этом говорится в сообщении организаторов на сайте сообщества.

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Одновременно акцию ЛГБТ те назвали «циничной».

«Мы молодежь, которая исповедует традиционные христианские ценности, решительно осуждаем попытки агрессивной пропаганды ЛГБТ-сообщества на культурные памятники столицы», – отметил организатор события, добавив, что эта «выходка не только оскорбляет память героев Второй мировой войны, но и оскорбляет чувства миллионов украинцев».

Как сообщал УНИАН, активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.

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