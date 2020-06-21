KyivPride-2020: на меч Родины-мать "повесили" гигантский флаг ЛГБТ (видео)
21:26, 21 июня 2020Общество
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Коптер с флагом завис над памятником таким образом, что он оказался словно висящим на мече скульптуры.
Монумент «Родина-мать» в Киеве / скриншот из видео
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Видео опубликовано на странице KyivPride в Facebook.
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Участники акции запустили дрон с флагом ЛГБТ-сообщества. Коптер завис над памятником таким образом, что он оказался словно висящим на мече скульптуры.
«Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флагом сегодня реет над всем Киевом. Дальше будет...» - говорится в подписи к видео.
Как сообщал УНИАН, 40% представителей ЛГБТ в ЕС подверглись травли за последний год.
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