Антипиратская Инициатива «Чистое небо» анонсирует открытый вебинар на тему: «Как защищать контент в интернете: кейсы, советы и инсайды», который состоится 19 мая в 17:00.

Мероприятие является частью серии активностей, к которым Инициатива присоединилась вместе с мировым сообществом в сфере интеллектуальной собственности, посвященных Международному дню ИС (26 апреля). Участие в вебинаре бесплатное при условии предварительной регистрации.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», отмечает, что одна из ключевых целей союза — это увеличение осведомленности о том, насколько негативно влияет деятельность нелегального бизнеса на потенциал развития той или иной отрасли. Одним из способов избежать этого влияния и улучшения состояния экономики является обучение инструментам, которые помогут предупредить или предотвратить нарушение прав интеллектуальной собственности. «Обычно мы проводим подобные закрытые мероприятия для участников «Чистого неба». Это будет первый открытый вебинар для всех причастных к защите прав ИС и заинтересованных в этой сфере, с акцентом на практические советы и рассмотрение кейсов от экспертов, а также получения чек-листа для эффективных способов защиты контента».

Во время мероприятия о мониторинге и блокировке приложений и рекламных объявлений расскажет Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента Инициативы «Чистое небо». Раскроет особенности мониторинга и блокировки VOD контента Василий Олексеевец, Product менеджер сервисного продукта по защите интеллектуальной собственности SUDUM Украина. Об уголовной ответственности за нарушение прав ИС в интернете, а также особенности фиксации правонарушений и подготовки заявлений в правоохранительные органы расскажет Александр Папуця, руководитель Адвокатского объединения Smartsolutions Law Group. Модерировать событие будет Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо».

Присоединиться к обсуждению важной для многих отраслей темы защиты прав интеллектуальной собственности можно 19 мая в 17:00. Участие в вебинаре — бесплатное, при условии предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно по ссылке до 17:00 18 мая: https://forms.gle/8eHS7oKJA7ZtHemc8. После регистрации участники получат ссылку на вебинар в Zoom. Если возникают дополнительные вопросы касательно вебинара, необходимо обратиться по адресу: legalcontentua@gmail.com.

В случае возникновения вопросов по защите ИС, можно оставить соответствующий запрос на «Горячей линии против пиратства» — это проект, созданный Инициативой «Чистое небо», который сопровождают практикующие юристы, адвокаты и эксперты в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, предоставляя бесплатные консультации правообладателям.

Об Инициативе «Чистое небо»

Общественный союз «Инициатива «Чистое небо» является некоммерческим и неприбыльным объединением, созданным с целью развития легального аудиовизуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими пиратский контент.

Инициатива насчитывает более 20 участников и партнеров, среди которых группы 1+1 media, StarLightMedia, Индустриальный телевизионный комитет (ИТК), Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), компании Recreativ, Volia, FILM.UA Group, Smartsolutions Law Group, Gemius, Getty Images, Publicis Group, ассоциация ЕМА и другие.

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Автор: Иван Бойко