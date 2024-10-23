Школьный учитель и аспирант допустили ошибку, из-за которой их законно призвали в армию.

Сотрудники ТЦК имеют право мобилизивать школьного учителя или аспиранта, если они не соблюдают все условия предоставления отсрочки. К такому выводу пришли несколько судов в Украине по итогам дел против представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки, информирует Судебно-юридическая газета.

В издании поделились, что с иском против ТЦК в Тернопольский окружной административный суд обратился школьный учитель, который в 2015 году окончил с отличием Национальный педагогический университет имени Драгоманова, получил степень магистра по специальности "математика", а также квалификацию математика, учителя физики и информатики. С 1 октября 2020 года он работает учителем математики в лицее Оболонского района в Киеве.

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчина имеет право на отсрочку и не может быть призван в армию во время мобилизации. Помимо этого истец вовремя обновил свои данные в приложении "Резерв+".

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Тем не менее 22 июля 2024 года учителя задержали на блокпосту вместе с товарищем, после чего их доставили в помещение ТЦК. Уже с 24 июля он находится в учебно-механическом полку.

Истец посчитал, что такие действия сотрудников ТЦК являются незаконными и обратился в Тернопольский окружной административный суд. Тем не менее ему не удалось выиграть это дело.

Суд выяснил, что учитель не подал письменное заявление о получении справки об отсрочке в ТЦК. Он объяснил это слишком большой нагрузкой и нехваткой времени.

В ТЦК объяснили, что в реестре "Оберіг" было указано, что истец подлежит призыву на военную службу. Помимо этого мужчина не обращался к ним с заявлением и подтверждающими документами для предоставления права на оформление отсрочки.

В суде также выяснили, что справка о месте работы истца учителем была выдана только на следующий день после призыва на военную службу. Поэтому утверждение мужчины о противоправных действиях ТЦК по мобилизации не было подтверждено.

В суде подчеркнули, что для того, чтобы воспользоваться правом на отсрочку, военнообязанному нужно заранее подать соответствующее заявление и приобщить подтверждающие документы.

Аналогичную позицию высказали 18 сентября 2024 года в Закарпатском окружном административном суде. Истец по одному из дел заявил, что ТЦК незаконно мобилизовали его, хотя он имел право на отсрочку.

Судом было установлено, что мужчина на момент его мобилизации в армию был аспирантом с дневной формой обучения. Несмотря на это, истец не предоставил ТЦК ни одного документа о том, что он действительно является аспирантом.

Мобилизация в Украине - последние новости

В интервью УНИАН председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко рассказал, что в Украине рассматривают возможность снизить возраст для мобилизации. По его словам, необходимость призывать молодых мужчин демонстрирует ситуация на поле боя.

Такого же мнения придерживается и народный депутат Роман Костенко. Он отметил, что западные чиновники удивлены тем, что Укра ина не мобилизует мужчин с 18 лет, как в других странах мира.

Кроме того, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко поделился, что в Украине сейчас не рассматривают вопрос о мобилизации женщин. Вместе с тем, он напомнил, что в Украине есть достаточно большое женское военное сообщество.

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