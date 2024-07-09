Есть два требования: кто из педагогов имеет право на отсрочку от мобилизации

Технический персонал учебных заведений отсрочке не подлежит, поэтому может быть мобилизован.

Украинские учителя могут получить отсрочку от призыва, но существуют определенные обязательные требования.

Как пояснила эксперт ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева, чтобы педагог мог получить отсрочку, нужно выполнить два ключевых условия, предусмотренные Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если деятельность специалиста не соответствует установленным критериям, отсрочка не применяется.

Впрочем, большинство педагогов могут рассчитывать на отсрочку, среди которых:

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научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научное звание или степень;

педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

педагогические работники заведений общего среднего образования, при условии, что они работают в соответствующих заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Для того, чтобы педагог мог получить отсрочку, необходимо соблюдать два основных условия:

1. работа в учебном заведении должна быть основной, а не выполняться по совместительству;

2. занятость не менее 0,75 ставки.

Если эти условия не выполняются, то отсрочка не применяется. Например, учитель, который работает на полставки, не сможет получить отсрочку из-за педагогической деятельности, если, конечно, он не имеет других оснований для этого.

Важно отметить, что для технического педагогического персонала, который охватывает лаборантов, методистов, библиотекарей и других сотрудников, такая отсрочка не предусмотрена. Отсрочка предоставляется только научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам различных образовательных учреждений.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, Минобороны Украины рассказало, как часто нужно проходить военно-врачебную комиссию во время военного положения.

"ВВК во время военного положения надо проходить раз в год и об этом надо помнить, потому что в мирное время - раз в 5 лет такая норма действует, но сейчас мы, к сожалению, живем в условиях войны, которая продолжается", - отметил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

В то же время командир 28-й Отдельной механизированной бригады Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, какой должна быть компетентная мобилизация в Украине. По его словам, такой призыв дает возможность "взбодрить в армию" всех тех, кто за 2,5 года так и не смог вступить в ряды Сил обороны.

"Но их совесть мучает или обстоятельства - бегающие ТЦКашники с повестками, или невозможность выезда за границу, или достижения возраста призывного и заставляет покрутить головой и изучить вопрос и попробовать найти себе применение в армии по уровню собственных знаний и компетенции. А не под совок загребания всех в учебные центры, а затем закрытие ими дыр нехватки личного состава в подразделениях", - отметил он.

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