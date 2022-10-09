С этим событием его поздравил городской голова Тернополя.

У освобожденного из плена военнослужащего Вячеслава Белого ("Азов") и его жены Елены родился сын.

С этим событием его поздравил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Поздравляю мужественного защитника Мариуполя, военнослужащего полка "Азов" тернополянина Вячеслава Белого и его жену Елену с рождением первенца. Недавно Вячеслав вернулся домой из российского плена и успел к важному событию в их семье", – написал мэр.

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Накануне жена военного Елена опубликовала в соцсетях видео с Вячеславом и новорожденным сыном.

"Счастье!", – прокомментировала женщина.

Освобождение пленных из "Азовстали"

Как писал УНИАН, 21 сентября стало известно, что Украина освободила из плена 215 человек. Среди освобожденных защитников были беременные женщины (Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая).

200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

По условиям обмена с РФ командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны. 3 октября защитники "Азовстали", которые находятся в Турции, встретились со своими семьями

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди освобожденных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донетчине. Освобожденные командиры уже прошли в Турции медицинские осмотры.

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