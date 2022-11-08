В октябре, мне, в составе делегации украинского ветеранского фонда при поддержке независимой антикоррупционной комиссии (NAKO), довелось побывать в Соединенных Штатах Америки. В какой-то день мы с коллегами заказывали у Капитолия фаст-фуд, были в форме. И тут к нам подходит афроамериканец и говорит по-русски: "Я от вас не уйду, пока с вами не сфотографируюсь". Оказалось, этот паренек из Конго, учился в Луганске, Украина - его родной дом... Другая сторона света, миллионный город, и такая встреча – представляете?

Но на самом деле люди в США, которые не являются нашими земляками, а просто видят наши шевроны, флажок Украины, подходят, жмут руку, благодарят за службу, хотят фотографироваться. И это реально круто! Это то, чему нам стоит научиться.

В США очень заметно: абсолютно у всех есть уважение к Украине. Иногда, у некоторых американцев, возможно, даже выше, чем у отдельных украинцев

Просто на улице я встретил мальчика лет двенадцати, он посмотрел на меня и отдал воинское приветствие. В ответ я ему "дал краба"... А когда наша делегация посещала Музеи истории войны Соединенных Штатов, встретили дедушку-ветерана Вьетнама. Мы с ним разговорились, сфотографировались, а потом он отошел на минуту и вернулся еще с двумя такими же, как он, ветеранами – мужчиной и женщиной. И уже не мы с ними, а они с нами фотографировались…

В США очень заметно: абсолютно у всех есть уважение к Украине. Иногда, у некоторых американцев, возможно, даже выше, чем у отдельных украинцев. И хотя у демократов и республиканцев могут быть немного разные взгляды на ситуацию в Украине, им нужно рассказывать из первых рук, что и как происходит в нашей стране. Что мы отстаиваем не только собственные интересы, а интересы всего мира, интересы демократии, и без поддержки США нам будет чуточку труднее.

Американским политикам и обществу надо это проговаривать. А также делать акцент на то, что нам не нужны их армейцы. Наши военные и сами неплохо справляются на фронте. А вот поддержка оружием и обеспечением – очень важна.

Украинские военные воспринимаются в США как настоящие герои. Ведь Украина сделала невероятное в то время, когда многие западные аналитики были уверены, что с ресурсами, в десятки раз меньшими, чем в РФ, мы довольно быстро потеряем все. Так брать и "разматывать" "вторую армию" мира?.. А мы смогли. Поэтому для американцев мегаважно изучать наш опыт.

Зато у них должны перенять опыт реабилитации после войны, адаптации ветеранов к мирной жизни. США столкнулись с этой проблемой после возвращения американских ветеранов из Вьетнама. После этого, в течение двадцати лет, они разработали немало начинаний в различных сферах. И наконец люди, вернувшиеся из Ирака, гораздо быстрее адаптировались, чем после возвращения из вьетнамской войны.

Украинские военные воспринимаются в США как настоящие герои. Ведь Украина сделала невероятное в то время, когда многие западные аналитики были уверены, что с ресурсами, в десятки раз меньшими, чем в РФ, мы довольно быстро потеряем все

Сейчас в американском обществе "ветеранская система" работает гораздо лучше, чем в Украине. Например, любое крупное мероприятие в США, на котором присутствует большое количество людей, начинается с благодарности мирных граждан ветеранам Вьетнама, иракских и афганских кампаний. И это не просто "для галочки". Люди действительно искренне, с большим уважением относятся к своим военным и защитникам. Нам стоит этому научиться.

Александр Морозов, сержант Вооруженных сил Украины, предприниматель