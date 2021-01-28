Гостья канала оскорбительно и провокационно высказалась о военных ВСУ, говорится в сообщении Нацсовета.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев обращение Службы безопасности Украины, сегодня назначил внеплановую безвыездную проверку ООО «Наш 365» (спутниковый телеканал «Наш»).

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Как сообщается на сайте Нацсовета решение принято из-за трансляции 15 января в передаче «Марафон» интервью с Еленой Бондаренко.

«Высказывания, прозвучавшие в тот день в эфире, имеют признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы пропаганды разжигания национальной вражды и ненависти», - отметили в Нацсовете.

Как сообщается, в передаче обсуждали ситуацию на востоке Украины и гостья программы высказалась о военных Вооруженных сил Украины. Ее слова были провокационными, оскорбительными и дискриминационными. Также Бондаренко отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации и не упоминала о действиях незаконных вооруженных формирований.

«Сотрудники телеканала не пытались сбалансировать односторонность и предвзятость высказанной позиции, телерадиоорганизация не предоставила альтернативной точки зрения по вопросу, который является актуальным и чувствительным для национальной безопасности Украины, обеспечения прав и свобод граждан Украины. Реакция ведущих программы была направлена не на пресечение правонарушения, а на то, чтобы показать, что определенная реакция была», - отмечается в сообщении.

Проверка телеканала будет проведена в период с 12 по 25 февраля. Она будет касаться соблюдения ООО «Наш 365» требований абзаца 4 ч. 2 ст. 6, пунктов а) и в) ч. 1 ст. 59 закона Украины «О телевидении и радиовещании», а также ч. 1 ст. 28 закона Украины «Об информации».

Кто такая Елена Бондаренко

Елена Бондаренко - народный депутат украины 5, 6 и 7 созывов, экс-член "Партии регионов". Придерживается пророссийских взглядов, отрицает участие РФ в войне на Донбассе.

20 февраля 2014 года в интервью немецкому изданию "Spiegel Online" называла действия милиции в отношении Евромайдана "недостаточно жесткими",

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Автор: Инна Андалицкая