Именно благодаря его мужеству вся семья парня, которая пересиживала оккупацию в подвале, не умерла с голоду.

Во время оккупации Бучи в Киевской области 14-летний Саша Гуцал ежедневно под вражескими обстрелами ходил по городу в поисках пищи и воды.

Как говорится в сюжете ТСН, именно благодаря его мужеству вся семья парня, которая пересиживала оккупацию в подвале, не умерла с голоду.

В течение более месяца отец парня постоянно укреплял импровизированную крепость в подвале и держал оборону, в то время как мама – присматривала за младшими детьми, двумя братьями и сестричкой. Поэтому спасение родных от голодной смерти мальчик взял на себя. Он регулярно выходил на поиски продовольствия, минуя засады русских оккупантов и убегая от пуль.

"Конечно, боялся. Кто же знает, что у них в голове. Они же приходят с автоматами и думают, что они самые грозные", – говорит Саша, и признается, что не считает себя героем.

После того, как в доме пропали все коммуникации, в том числе вода, Саша отыскал на улице колодец, куда он ходил за водой. К владелице двора, где расположен колодец – пока что единственный в городе, до сих пор ходят люди со всего города, ведь централизованное водоснабжения в Буче еще не восстановили.

Вместе с семьей Гуцалов в подвале дома прятались около 30 человек, а температура воздуха здесь иногда едва достигала 8 градусов. После того, как в соседний дом попал снаряд оккупантов, в подвале выбило окнк, люди чудом остались живы.

Уехать из Бучи семья боялась, особенно после того, как оккупанты застрелили возле их дома мужчину, который просто вышел покурить.

Как сообщал УНИАН, ранее жительница Бучи рассказала, как российские военные убили ее маму прямо посреди улицы.

Всего по состоянию на 8 апреля в Буче собрали около 320 тел убитых российскими оккупантами бучанцев, из них смогли идентифицировать 163. При этом указано, что 90% найденных тел имеют огнестрельные ранения.