Девушка отметила, что они ходили к бабушке готовить кушать.

Российские военные в Буче убивали жителей на улице средь бела дня. Оккупантов не останавливали даже белые повязки на руках.

Об этом рассказала жительница Бучи Татьяна Сичкарь в эфире телемарафона UAразом.

Девушка рассказала, что ее семья каждый день ходила к бабушке домой готовить еду, потому что у нее была печка на дровах. В один из дней они шли по улице с белыми повязками на руках еще до комендантского часа.

"И в какой-то момент очень громкий выстрел рядом. Настолько громкий, что я оглохла на одно ухо. Я шла за мамой. Я увидела, как пуля прошла у мамы сзади из головы. Я видела, как она упала. Мы упали все. Я понимаю, что нас видели. Видели, что мы семья, но почему-то целью выбрали маму ", - вспоминает Татьяна.

По ее словам, убийство россиянами ее мамы стало самым тяжелым испытанием.

"Я с самого начала войны была в Буче. Я могу долго рассказывать, как нам было трудно выживать без света, без газа, воды. Как нам было страшно, когда нас расстреливали днем и ночью. Как мне было страшно засыпать, потому что постоянно летали ракеты. Мне было страшно, когда во дворе перестраивались колоны русских танков. Было страшно, когда россияне устраивали обыски в домах. Но к этому мы привыкли. Мы даже стали привыкать к тому, что соседи каждый день рассказывают, что где-то убили кого-то из наших знакомых. Но все это меркнет на фоне того, что произошло у меня на глазах", – отметила девушка.

Кроме того, она обратилась к российским пропагандистам: "Если все события в Буче – это постановка и фейк, посмотрите мне в глаза и скажите: где моя мама?".

Бучанская резня - что известно

2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

В свою очередь Минобороны РФ отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи, заявив, что тела выбросили на улицы после того, как все российские подразделения ушли из города.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

По состоянию на 8 апреля в Буче собрали около 320 тел убитых российскими оккупантами бучанцев, из них смогли идентифицировать 163. При этом указано, что 90% найденных тел имеют огнестрельные ранения.

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