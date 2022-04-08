По его словам, к настоящему времени по городу собрали около 320 тел убитых российскими оккупантами бучанцев.

В освобожденном городе Буча под Киевом установили личность 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты - это около половины найденных на улицах тел.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью "Голосу Америки".

"На сегодняшний день, мы смогли идентифицировать 163 погибших. Это граждане нашего города, которые были цинично убиты, зверски замучены русскими. Мы знаем их фамилии, имя, отчество, где они проживали, кто они были – или отцом, или сыном, или женой, в той или иной семье", - рассказал Федорук.

По его словам, к настоящему времени по городу собрали около 320 тел убитых российскими оккупантами бучанцев. "Обнаружили еще два тела в селе Лубянка, расстрелянных. И шесть тел в селе Здвижевка, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших, в разных уголках нашего города – на огородах, в парковых зонах, на территориях детских площадок. Это кроме тех, о которых уже писали СМИ", - уточнил он.

Убийства в Буче

Российские войска захватили Бучу почти сразу после начала войны и оккупировали на протяжении месяца. Все это время в Буче оставались почти 4 тыс. жителей, включая мэра - Анатолия Федорука.

После освобождения Бучи на Киевщине начали появляться многочисленные фото и видео, демонстрирующие зверства российских оккупантов. В частности, на кадрах можно увидеть тела погибших мирных жителей, которые лежат на улицах Бучи. У некоторых связаны руки и огнестрельные ранения в голову.

Министерство обороны России отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи. Мол, тела были недавно выброшены на улицы - после того, как все российские подразделения полностью ушли из Бучи, примерно 30 марта.

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