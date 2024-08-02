В больнице говорят, что использование благотворительного фонда позволяло провести процедуру гораздо быстрее.

Представители "Охматдета" рассказали о скандальном тендере, который в благотворительном фонде больницы называют открытым и прозрачным.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир подчеркнул, что больницу необходимо восстановить как можно скорее. "Нами была, моим приказом, создана рабочая группа, которая занималась тем, чтобы состоялась процедура по выбору участника на восстановление", - сказал он.

По его словам, было 17 участников конкурса, 14 из которых рассматривались как претенденты. Далее были определены три потенциальных победителя. Но двух из них вычеркнули из-за того, что они имели признаки недобропорядочности. "И сейчас мы опубликовали, что у нас есть потенциальный победитель, о чем мы предоставили информацию максимально открыто", - отметил гендиректор.

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Медицинский директор "Охматдета" Сергей Чернышук напомнил, что в результате атаки российских оккупантов были повреждены пять корпусов больницы, четыре из них - критически, а также здание центра детской кардиологии, которое расположено на территории больницы.

По его словам, использование благотворительного фонда позволяло провести процедуру гораздо быстрее, чем если бы больница проводила это "через определенные бюрократические ограничения, которые присутствуют при закупке государственными органами". "Были подготовлены документы и объявлены закупки на коммерческой площадке "Смарт-тендер", - сказал Чернышук.

Далее, отметил он, рассматривалась документация, предоставленная участниками на конкурс. "После этого планировалось определение компании, которую будут рекомендовать к заключению договора..., если она бы выполнила существенные условия, а именно - предоставление финансовой гарантии 100%-го возврата авансового платежа, который, по предварительным условиям, мог составлять 30% от договорной цены этого проекта", - рассказал медицинский директор.

После этого компания-подрядчик обязана была разработать проектно-сметную документацию, которая должна была получить положительную экспертную оценку от государственной экспертной организации. И уже по результатам этой экспертизы была бы сформирована окончательная стоимость проекта.

"Поэтому крайне важно понимать, что те ценовые предложения, которые предоставлялись всеми участниками, являются ориентировочными и предварительными. Потому что только проектно-сметная документация должна была дать четкий ответ на полный объем работ, который необходимо сделать. И это бы влияло уже на общую стоимость", - пояснил Чернышук.

Он также напомнил, что некоторые ремонтные работы были уже выполнены, поэтому это уменьшило бы общую стоимость работы. "Существенными условиями конкурса также было предусмотрено, что если по результатам данной государственной экспертизы предельная стоимость, которая будет определена, меньше договорной стоимости, которая существует до момента этой экспертизы, стороны обязаны были заключить дополнительное соглашение по уменьшению этой договорной цены. До той, которую определила государственная экспертиза", - рассказал представитель больницы.

Чернышук рассказал, что было четыре критерия отбора, среди которых ценовое предложение, оценка соответствия персонала, технической базы, опыта и собеседование.

"Три компании набрало более 70-ти баллов (из 100 - УНИАН). Эти результаты были предоставлены комиссией юристам благотворительного фонда для изучения и определения отсутствия каких-то факторов, которые сделали бы невозможным выбор победителя. По результатам этой экспертизы юристами фонда было рекомендовано отклонить компании, которые заняли первое и второе место по количеству баллов, из-за выявленных или признаков недобропорядочности, или выявленных проблем, которые несли дополнительные риски реализации проекта", - рассказал он.

Так, далее рекомендацией юристов и фонда было признать победителем этого конкурса общество "Буд-Технолоджи" и провести переговоры с ним для определения возможности подписания договора.

В то же время председатель благотворительного фонда "Охматдет" Евгений Вембер подчеркнул, что "ни одной гривны, которая была собрана после 8 июля, со счетов фонда не было потрачено". "Фонд рекомендовал потенциального победителя на подписание, на рассмотрение договора... Открытый тендер был проведен на открытой площадке, с условием, что все документы, все предложения, которые будут находиться и загружаться на эту площадку, будут доступны для публичного рассмотрения", - сказал он.

Говоря о том, почему для восстановления был выбран фонд, Вембер отметил, что там было достаточно средств, а также это "время, которое влияет на все". "Мы пытались сделать все прозрачно и честно. Я считаю, что мы сделали открытый прозрачный тендер. Но если у общества есть такое требование, что они видят это как-то сделать по-другому, - пожалуйста, предлагайте", - сказал глава фонда.

Отвечая на вопрос о том, было ли на момент выбора "Буд-Технолоджи" понятно, что их уставный капитал составляет 5 тыс. грн, и что у них нет соответствующей техники, Чернышук отметил, что каждая компания предоставляла либо документы об имеющейся технике в их собственности, либо договоры аренды или подрядчиков, которые предоставляли бы необходимую технику. "В зависимости от того, были ли предоставлены эти документы на конкурс, им либо начислялись баллы по этому пункту, либо не начислялись. И это влияло на общую оценку", - пояснил он.

Относительно уставного капитала Чернышук рассказал, что в методических рекомендациях, которые были предоставлены юристами, особых требований к размерам уставного капитала указано не было, поэтому "этот критерий не учитывался".

В то же время юрист фонда Оксана Соколовская отметила, что хоть критериев по размеру уставного капитала и не было, но было требование от фонда о необходимости увеличения уставного капитала. "Компания взяла на себя обязательства, предоставила соответствующий протокол общего собрания и увеличила уставный капитал до пяти миллионов гривен", - сказала она.

Восстановление "Охматдета"

Как сообщал УНИАН, 8 июля российские оккупанты совершили террористическую атаку на крупнейшую детскую больницу Украины "Охматдет". Тогда в результате ракетного удара по больнице погибли два человека, десятки получили ранения.

1 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что призвал правоохранителей проверить тендер на восстановление больницы из-за скандала в сети.

Сегодня Ляшко объявил, что будет проведен новый тендер на восстановление больницы. Благотворительный фонд перечислит собранные деньги на казначейский счет, а за их использованием будет следить ревизионно-наблюдательный совет.

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