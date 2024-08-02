Министр заверил, что каждый шаг с деньгами будет контролироваться наблюдательным советом.

Новый тендер на восстановление крупнейшей украинской детской больницы "Охматдет" будет проведен в течение 7-16 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге. "Сегодня, проведя консультации с руководством "Охматдета", руководством Фонда, принято следующее решение, что благотворительный фонд перечисляет ту сумму средств, которая собрана после 8 июля, на счета "Охматдета", непосредственно на казначейский счет", - заявил министр

Кроме того, будет создан ревизионно-наблюдательный совет по использованию этих средств и их дальнейшему движению.

В этот Совет войдут шесть крупнейших благотворителей, перечисливших наибольшую сумму средств на соответствующие счета; представитель Минздрава и представитель "Охматдета". "Потом они вместе отбирают представителей из пациентских организаций, антикоррупционных организаций, строительных организаций, строительных организаций и других организаций, чтобы не превысить 15 человек наблюдательного совета", - сказал Ляшко.

Так, отметил он, средства становятся государственными и ими будут распоряжаться, согласно законодательству.

"И мы объявляем через процедуру "Прозрачно" критерии того объявления, кто может податься, какие должны быть критерии к подрядчику, - будут указаны там, согласованы именно с этим наблюдательно-ревизионным советом. И плюс мы привлекаем к этому нашему процессу нашего закупщика - государственное предприятие "Медицинские закупки", у которых наибольший опыт закупки за счет государственного бюджета", - рассказал чиновник.

Кроме того, на следующей неделе планируется собрать крупнейших строителей Киева и Украины для того, чтобы обсудить с ними восстановление корпусов больницы, не подлежащих реконструкции.

"Мы соберем их и проговорим, еще раз пригласим всех крупнейших строителей прийти на конкурс, который будет на "Прозоро", и принять в нем участие. Для того, чтобы четко показать то, что можно восстановить "Охматдет" быстро. Потому что для нас ключевой вопрос - компания, которая должна податься, должна сделать это в короткие сроки", - сказал Ляшко.

Обновлено.Отвечая на вопрос, сколько времени займет новый тендер, Ляшко сказал:

"У меня есть все расчеты: от (момента – УНИАН), когда опубликуется объявление, до завершения – максимально – 16 дней. Тендерные предложения представляются семь дней. Но сейчас еще юридически прорабатываем, будет ли эта цифра семь дней или 14. Если 14, то будет еще плюс: до 16 плюс семь – 23".

Также на уточнение относительно нового тендера: когда он будет объявлен и когда будут результаты, Ляшко подчеркнул, что хочет, чтобы он был объявлен как можно скорее: "Поэтому за следующую неделю мы хотим создать наблюдательно-ревизионный совет, который утвердит критерии к участникам".

Относительно того, будут ли к новому тендеру допущены участники, участвовавшие в старом, но зарекомендовавшие себя не лучшим образом, Ляшко еще раз подчеркнул, что хочет, чтобы были разработаны критерии допуска, которые должны быть согласованы соответствующим наблюдательным советом.

"Для того, чтобы это был публичный процесс – принятие критериев допуска или недопуска. А дальше, когда уже допустили, тогда экономическая составляющая играет решающую вещь на аукционе: кто даст минимальную цену, тот и победит", - отметил он.

Чиновник также рассказал, что после теракта, совершенного российскими оккупантами, на благотворительный счет непосредственно "Охматдету" поступило 312 млн грн, на благотворительный фонд больницы – 378 млн грн, еще 320 млн грн было собрано на UNITED24, 100 млн грн выделено правительством из резервного фонда , а американский филантроп Говард Баффет выделяет ориентировочно 11,2 млн долларов – оборудованием, а не средствами на счета. Кроме того, правительство Литвы перечислило 1 млн долларов, а правительство Германии озвучило намерение выделить 10 млн евро.

Восстановление Охматдета

1 августа глава ведомства Виктор Ляшко заявил, что Минздрав обратился в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок по тендеру на восстановление больницы "Охматдет". Он пояснил, что на основании данных открытых источников и анализа предоставленных участниками конкурса документов рабочей группе НДСБ "Охматдет" рекомендовали выбрать победителем общество с ограниченной ответственностью "Буд-Технолоджи". По его словам, этот выбор вызвал резонанс, "именно поэтому Минздрав обратился в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок".

8 июля российские оккупанты совершили террористическую атаку на крупнейшую детскую больницу страны. Тогда в результате ракетного удара по больнице погибли два человека, несколько получили ранения.

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