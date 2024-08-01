По словам Виктора Ляшко, после восстановления Охматдет станет "еще лучше, мощнее и современнее".

Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок по тендеру на восстановление киевской больницы "Охматдет". Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

Он напомнил, что 8 июля агрессор совершил террористическую атаку на крупнейшую детскую больницу страны. При этом восстановить мощности, чтобы дети могли продолжать лечение - "задача №1".

"На основании данных открытых источников и анализа предоставленных участниками Конкурса документов рабочей группе НДСБ "Охматдет" рекомендовали выбрать победителем конкурса общество с ограниченной ответственностью "Буд-Технолоджи". О чем было публично сообщено руководителем больницы. Сейчас договор еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы", - отметил Ляшко. Видео дня

По его словам, этот выбор вызвал резонанс, "именно поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок".

"Я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачен. Завтра у всех желающих будет возможность задать все вопросы. ... Приглашаю это сделать в Охматдете в 14:00, где буду присутствовать вместе с руководством Охматдета и Фонда", - анонсировал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что после восстановления Охматдет станет "еще лучше, мощнее и современнее".

"С момента, когда с компанией-подрядчиком будет подписан договор, ежедневно будет обнародоваться публичный отчет, чтобы информировать людей, на что тратятся собранные их усилиями деньги. Мы за максимальную прозрачность и подотчетность", - резюмировал Ляшко.

Как известно, восстановлением детской больницы "Охматдет" будет заниматься компания с завышенными ценами. По данным "Наші гроші", речь идет о фирме "Буд-Технолоджи", которая выиграла тендер. Она готова выполнить работы за 307 млн гривен. При этом другие 14 участников тендера ставили значительно меньшую цену - от 42 до 286 млн.

Ракетный удар по Охматдету

Как сообщал УНИАН, 8 июля российские оккупанты нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. На следующий день на месте "прилета" были завершены аварийно-спасательные работы.

Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что погибли два человека, с травмами госпитализированы восемь детей.

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