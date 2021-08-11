Образовательный омбудсмен считает, что отказывать в работе невакцинированным учителям - незаконно.

Руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ учителя к работе в школе, если тот не вакцинировался от COVID-19 это запрещено законом.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Facebook.

"Как гражданин я поддерживаю вакцинацию и считаю, что вакцинироваться должны не только как можно больше педагогов, но и всех граждан в целом. Вакцинированный работник учебного заведения не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся", - написал Горбачев.

Он напомнил, что с началом учебного года в случае попадания региона в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону офлайн продолжат работать только те школы, в которых 80% работников вакцинировались от коронавируса. Иначе школы перейдут на дистанционное или смешанное обучение.

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Омбудсмен отмечает, что поддерживает вакцинацию и призывает всех учителей делать прививки. Но добавляет, что согласно закону вакцинация пока является добровольной. Поэтому руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ учителя к работе в школе, если он не получил прививки.

"Именно поэтому как должностное лицо я буду действовать в рамках действующего законодательства и буду защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе", — отмечает Горбачев.

Также он осудил антивакцинаторов, в том числе и среди педагогов, которые отказываются прививаться из-за антинаучной позиции.

Напомним, как писал УНИАН, министр образования и науки Сергей Шкарлет 10 августа сообщил, что в среднем по всей Украине вакцинировали до 35% педагогов. Количество вакцинированных различно в зависимости от региона. Так, по состоянию на 15 июля в Волынской области прививки сделали примерно 10% педагогов, а в Киевской — 90%, в Житомирской и Львовской — 50-60%, отметил Шкарлет.

Вместе с тем с 1 сентября школы будут работать в привычном формате — без смешанного или дистанционного форматов обучения. Но если регион попадает в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону, то будут учитывать уровень вакцинации учителей.

Карантин в Украине: что известно

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин до 31 августа: регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, где карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации. На сегодня все регионы "зеленые", хотя некоторые из них не соответствуют показателям этой зоны.

Минздрав будет рекомендовать продлить его еще на два месяца. Кроме того, с 5 августа в Украине заработали обновленные правила въезда: возвращается ПЦР-тестирование для невакцинированных украинцев и иностранцев.

Автор: Виктория Гордиенко