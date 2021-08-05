Новые, более суровые, правила пересечения границы начали действовать с 5 августа.

Изменения относительно правил пересечения государственной границы и контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на востоке Украины и админграницы с временно оккупированным Крымом вступили в силу 5 августа.

Так, постановлением Кабинета министров от 28 июля 2021 г. №787 внесены изменения в ограничительные противоэпидемические меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

В частности, согласно принятым изменениям, иностранцам и лицам без гражданства за исключением отдельных категорий, как и раньше, во время въезда в Украину нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования COVID-19, которой проведен не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, или согласно заключенным Украиной международным договорам о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19, или о взаимном признании COVID-сертификатов.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, обяжут ли украинцев прививаться от COVID-19В то же время, решением правительства определено, что лица, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, подлежат самоизоляции. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев. Среди исключений, под самоизоляцию при пересечении границы не подпадают лица, не достигшие 18 лет, граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 года, члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудников международных организаций и другие категории граждан, в соответствии с утвержденными исключениями.

Пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, подлежащих самоизоляции, без установленного и активированного мобильного приложения электронного сервиса "Вдома" запрещается. В случае невозможности установки мобильного приложения, отказа от его установки, пограничники будут отказывать таким лицам в пересечении государственной границы.

Кроме этого, самоизоляция предусмотрена и для граждан, которые прибывают со временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Она не касается лиц, не достигших 18 лет, работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине и др.

Самоизоляция, обсервация лица в связи с пересечением границы не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы. Данная норма не касается лиц, прибывших из России, Индии и находившихся на их территории более семи дней в течение последних 14 дней.

Для лиц, прибывших из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыму и Севастополе самоизоляция, обсервация не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения контрольных пунктов въезда на ВОТ и выезда из них.

Срок самоизоляции составляет 10 дней для лиц, которые пересекли государственную границу или контрольные пункты въезда-выезда, и начинается через 72 часа с момента въезда.

Эта норма не касается лиц, которые прибыли из России или Индии и находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней. Для них самоизоляция продлится 14 дней с момента пересечения границы. Раньше ее прекратить нельзя.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий выразил уверенность в том, что во время локдауна для непривитых от COVID-19 украинцев будут введены дополнительные ограничения.

Автор: Леся Лещенко