Сергей Шкарлет заверил, что никого насильно вакцинировать не будут.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет объяснил, допустят ли к работе учителей, которые не привились. По его словам, насильно вакцинировать никого не будут.

Об этом глава ведомства рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Принудительно никого не будут вакцинировать. Могут быть медицинские показатели. Например, аллергия", - отметил министр.

По его словам, нет оснований не допускать к работе невакцинированного учителя.

Читайте такжеВ Минздраве назвали условие для работы школ во время новой волны COVID-19В то же время Шкарлет указал, что школа будет работать в дистанционном или смешанном режиме, если не привиты 80% педколлектива, но, если это условие выполнено, то учебное заведение будет работать в штатном режиме даже во время локдауна.

Глава МОН напомнил, что уже прививку от COVID-19 получили до 35% учителей в учреждениях общего среднего образования.

"Область от области отличается слишком критично. Например, Киевская - это 90% привитых от COVID. Житомирская и Львовская - более 55%. Зато Волынь - менее 10%", подытожил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность введения нового локдауна в Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Автор: Анастасия Горбачева